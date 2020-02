Neue Buslinie bringt Beschäftigte der TE schneller zur Arbeit

Dafür setzt sich der Betriebsrat schon seit vielen Jahren ein: Mit der neuen Schnellbuslinie unter dem Namen „R“ hat Volkswagen jetzt einen weiteren Schritt in diese Richtung getan, wie der Konzernbetriebsrat Volkswagen mitteilt. Seit Jahresbeginn gibt es im Probebetrieb jeden Morgen vier zusätzliche Busfahrten von Tor 17 direkt und ohne Zwischenhalt in die TE. Die Tour ist fünf Minuten schneller als die reguläre Golf-Linie.

Jetzt haben die zuständigen Betriebsräte Jürgen Hildebrandt und Gerardo Scarpino die Kollegen in den Bussen nach ihren ersten Erfahrungen gefragt. Stefan Kühnel aus Minden sagt: „Ich fahre sehr gerne mit der R-Linie, sie bringt mir jeden Morgen fünf Minuten Zeitersparnis. Eventuell kann man ja im Rahmen der Pilotphase die Taktung der Busse noch mehr an die Zeiten der Züge anpassen.“

Julia Müller aus Wolfsburg: „Ich komme immer durch Tor 17 ins Werk, da ist die R-Linie für mich der schnellste Weg zum Arbeitsplatz. Ich benutze sie sehr gerne und hoffe, dass das Angebot erhalten bleibt.“

Damir Bilalovic aus Hannover: „Die neue Buslinie ist eine Supersache. Ich bin erst seit Anfang des Jahres im Werk und zuerst mit der Golf-Linie gefahren. Wer direkt in die TE muss, spart mit der neuen Linie Zeit. Mein Wunsch wäre nur, dass die Fahrzeiten noch enger an den Zugfahrplan gekoppelt wären.“ Für die Abfahrtszeiten der R-Linie haben die Kollegen vom Mobilservice vor allem auf die Ankunft der Züge aus Berlin und Hannover im Bahnhof Wolfsburg geachtet. Mit den Rückmeldungen der Fahrgäste wird der Fahrplan möglicherweise noch einmal angepasst.

Als Betriebsrats-Koordinator und Mitglied der Task-Force Verkehr kümmert sich Jürgen Hildebrandt seit Jahren um Verbesserungen der Anfahrt für alle Kollegen: „Diese zusätzliche Linie kann ein paar hundert Kollegen jeden Morgen schneller an ihre Arbeitsplätze bringen. Die ersten Rückmeldungen sind positiv. Wenn das so bleibt, sollte nach Auffassung des Betriebsrats aus dem Probebetrieb ein regulärer Betrieb werden.“ Der für die TE zuständige Betriebsrats-Koordinator Gerardo Scarpino ergänzt: „Gerade in der TE haben viele Beschäftige sehr lange Anfahrten, weil wir Talente auch von weither anziehen. Da ist jede noch so kleine Verbesserung der Anfahrt gut und wichtig, denn wir Betriebsräte wollen, dass diese Kollegen bei VW bleiben und sich hier wohl fühlen.“ red