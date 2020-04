Wolfsburg. Die Autostadt in Wolfsburg vereinbart derzeit die ersten Termine für Fahrzeugauslieferungen an Kunden. Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, kommentiert das in einer Pressemitteilung so: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr, dass es nun endlich wieder losgeht und wir die ersten Kunden bei uns begrüßen können. “Um die Abstandsregelungen und die allgemeinen Hygienevorschriften einzuhalten, werden die komplett desinfizierten Fahrzeuge ohne detaillierte Einweisung kontaktlos übergeben. Zudem wurde für das Kunden-Center eine maximale Anzahl an Personen definiert, die sich gleichzeitig in diesem Bereich aufhalten darf, so dass zunächst mit einer geringeren Kapazität ausgeliefert wird. Der Parkbetrieb der Autostadt bleibt bis auf Weiteres eingestellt.