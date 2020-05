VW vor 75 Jahren: Der totale Krieg als Treiber des Umsatzes

Schon kurz nach Errichtung des Volkswagen-Werkes ist an eine zivile Automobilproduktion nicht mehr zu denken. Kübel und Schwimmwagen werden am Mittellandkanal stattdessen von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Insassen gebaut. 1941 fordert Ferdinand Porsche für das VW-Werk Zwangsarbeiter an. Sowjetische Kriegsgefangene wie hier auf dem Bild, bauen VW-Schwimmwagen für die Front.