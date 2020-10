Am Volkswagen-Standort Emden in Ostfriesland lässt sich derzeit studieren, wie schnell eine vergleichsweise kleine Zahl von Coronafällen dafür sorgen kann, dass deutlich mehr Beschäftigte in Quarantäne gehen müssen und damit im Betrieb ausfallen.

Fünf Infizierte Mitarbeiter

Über die aktuelle Situation im Passat-Werk berichtet die Emder Zeitung. Demnach hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Mitarbeiter auf fünf erhöht. 82 Beschäftigte sollen sich aktuell in Quarantäne befinden, darunter auch rund 40 Betriebsräte. Sie sollen aber in dieser Woche zur Arbeit dürfen, so die Zeitung.

Ausbruch in der Lackiererei

Offenbar gibt es eine Quelle für alle Infektionen und die damit in Zusammenhang stehenden Quarantänefälle. Dabei handelt es sich um den vor anderthalb Wochen bekannt gewordenen Ausbruch in der Lackiererei (wir berichteten). „Dem Vernehmen nach soll ein Betriebsrat, ohne um seine Infektion zu wissen, in einen Betriebsratsausschuss gegangen sein – die Runde soll Masken getragen und auf Anstand geachtet haben. Als seine Erkrankung bekannt wurde, begaben sich alle seine Kollegen vorsorglich in häusliche Quarantäne. Aus dieser Gruppe ist nun eine weitere Infektion bekannt geworden“, schreibt die Emder Zeitung. Wegen der bevorstehenden Herbstferien und der gestiegenen Fallzahlen in Deutschland, schaut man auch in Wolfsburg sehr genau auf die Entwicklung in Emden.

„Man sieht, wie schnell die Pandemie sich ausbreitet“

„Man sieht am Beispiel Emden, wie schnell sich die Pandemie ausbreitet. Allerdings zeigt sich dort auch, dass unser Krisenmanagement greift“, ordnete Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian das Geschehen ein. Volkswagen hat einen über 100 Punkte umfassenden Katalog erarbeitet, um die Produktion unter den Bedingungen der Coronapandemie und bei höchstmöglichem Schutz der Belegschaften zu gewährleisten.