VW-Parkplätze: Nun wird eine ganz große Lösung diskutiert

Es ist ein wirklich großes Projekt für Wolfsburg. Und es schafft auch ein wirklich großes Problem für viele Volkswagen-Mitarbeiter. Im Bereich des Nordkopfes soll ein ganz neues Quartier entstehen. Und auch für die Nordhoffstraße gibt es einen wuchtigen Masterplan. Sollten die Projekte wie geplant verwirklicht werden, fallen allerdings tausende Parkplätze westlich des Bahnhofs der Überbauung zum Opfer. Um Ausgleich zu schaffen, ist ebenfalls ein ganz großer Wurf in der Diskussion: eine neue Nordanbindung ins Werk. Die aber würde in jeder Beziehung anspruchsvoll ausfallen.

Osterloh: Der Weg zur Arbeit darf nicht länger dauern

Bislang sind die Stellplätze an den Eingängen 6 und 17 vertraute Zielpunkte für die Volkswagen-Beschäftigten. Wenn die Bagger erst einmal anrollen, um dort Platz für die geplanten Büro- und Einkaufsflächen zu schaffen, ist es vorbei mit dieser jahrzehntealten Praxis, die ja auch prägend für den Bereich direkt südlich der Fabrik ist. Dass es diesbezüglich Ärger geben wird, ist dem Betriebsrat klar. In der neuen Ausgabe der Mitarbeiterzeitung „Mitbestimmen“ wird das Bauvorhaben des Investors Signa ausführlich vorgestellt. „Die Frage des Parkens war für uns immer schon sehr wichtig. Ganz klar ist: Für die Kolleginnen und Kollegen darf der Weg zur Arbeit mit dem Auto nicht länger dauern, wenn der neue Nordkopf steht“, betont Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Beitrag. Um dieses Versprechen zu halten, kommt eigentlich nur die neugedachte nördliche Anbindung des Werkes in Frage. Statt der kleinteiligen und stauanfälligen Anfahrt durch die Stadt könnte der Werksverkehr nördlich über die Autobahn 39 ans Werk herangeführt werden. Doch die Königsvariante hat ihre Tücken und wäre zudem sehr kostspielig. Man befinde sich diesbezüglich „in der Diskussion“, heißt es in dem „Mitbestimmen“-Beitrag.

VW muss die Vorreiterrolle übernehmen

Klar ist bislang nur, dass es es rund um das Megaprojekt Nordkopf und Nordhoffstraße ein flankierendes Verkehrskonzept geben muss. Im Prinzip kann sich Volkswagen als selbst ernannte künftige Speerspitze einer neu gedachten Mobilität ein verkehrstechnisches Modell der automobilen Steinzeit vor den eigenen Fabriktoren gar nicht mehr leisten. Stop and Go mitten in der Stadt auf dem Weg zur Arbeit oder zu dienstlichen Terminen sind das Gegenteil einer vernetzt gedachten Mikromobilität. Deshalb sieht der Masterplan Nordhoffstraße auch entsprechende Angebote vor.

So soll es einen neuen Regionalbahnhalt an der Brücke Oststraße geben, dazu ein Omnibussystem auf eigenen Fahrstreifen in Verbindung mit Park&Ride-Anlagen im Südosten und Südwesten. Außerdem soll ein neuer ,zentral am Hauptbahnhof gelegener Omnibusbahnhof entstehen.

Der Nordkopf-Umbau ist Teil der Transformation

Osterloh ist ein Befürworter des Großprojektes rund um den Nordkopf. Der Betriebsratschef weiß nur zu genau, dass die Konzernhauptstadt gerade im Übergangsbereich zur Innenstadt ihr Gesicht grundlegend verändern muss. Strategisch macht das milliardenschwere Bauvorhaben nur Sinn im Kontext der Transformation von Volkswagen.

Der Weltkonzern erfindet sich unter Vorstandschef Herbert Diess seit zwei Jahren völlig neu. Elektromobilität, Autonomes Fahren, neue Mobilitätsdienstleistungen und automatisierte Prozesse in Logistik und Produktion verlagern den Schwerpunkt von Forschung und Entwicklung in Richtung Softwareentwicklung und Programmierung. In diesen Bereichen sieht das Personalwesen Wachstumschancen für die Jobs, die zugleich an anderer Stelle entfallen werden. Wolfsburg muss sich darauf einstellen. Und: Wolfsburg steht nicht nur in Konkurrenz zur neuen IT-Schaltzentrale Ingolstadt, sondern auch zu deutlich größeren Städten und Metropolregionen. Osterloh wünscht sich deshalb auch einen Campus am Nordkopf als Zentrum des neuen Areals, der genau diese Aufbruchstimmung symbolisieren soll.

Nordanbindung ist unter Umweltaspekten problematisch

Doch die Parkplatzfrage geht jenseits aller notwendigen Veränderungen ans Eingemachte. Gegen eine Nordanbindung mit Großparkplätzen sprechen auch Gründe des Naturschutzes. Das Gebiet ist sensibel und hochwertig und das kann Volkswagen nicht unberührt lassen. Schließlich hat sich das Unternehmen der ökologischen Vielfalt und der Nachhaltigkeit verschrieben. Und Ausgleichsflächen gibt es rund um Wolfsburg auch kaum noch. Zudem würde die schon oft debattierte Aufstelzung einer Straße über die Allerniederung sehr teuer werden.

So wird der grundlegende Umbau des Nordkopfes und des Parkplatzbereiches sowie die Akzeptanz des Projektes wohl zur Nagelprobe für die Zukunftsfähigkeit der Volkswagen-Hauptstadt.