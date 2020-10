VW verschärft bestimmte Coronaregeln

Volkswagen reagiert auf die aktuell steigende Zahl der Coronafälle in Europa und Deutschland. Bestehende Regelungen wurden nachjustiert. So wurde die Vereinbarung zur Heimarbeit über den Oktober hinaus bis Ende des Jahres verlängert. Über den aktuellen Stand der Schutzmaßnahmen informierte das Unternehmen die Beschäftigten am Donnerstag mit einem Personaltelegramm.

Meetings nur noch mit 10 Leuten An Präsenzveranstaltungen dürfen ab sofort nur noch 10 Beschäftigte teilnehmen. Sollen es mehr sein, müssen das Gesundheitswesen und der zuständige Verantwortliche auf Managementebene zustimmen. Dienstreisen müssen sogar von einem Vorstand genehmigt werden. Das gilt auch für Flüge oder Fahrten zu Standorten innerhalb Deutschlands. Vorsicht bei privaten Feiern Auch im privaten Umfeld wünscht sich das Unternehmen von den Beschäftigten ein hohes Maß an Umsicht und Disziplin. Gerade zu Beginn der Grippesaison und angesichts der dunklen Jahreszeit, die das Bedürfnis nach Geselligkeit verstärkt, hofft Personalvorstand Gunnar Kilian, dass das bislang gezeigte „hohe Maß an Solidarität und Kollegialität“ beibehalten wird. Auch Top-Manager vermissen den persönlichen Kontakt „Der persönliche Kontakt fehlt uns allen. Das gilt auch für mich. Dennoch wünsche ich mir, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im privaten Umfeld weiterhin Vorsicht walten lassen und zum Beispiel auf betriebliche Weihnachtsfeiern verzichten. Jetzt in größeren Gruppen in Innenräumen zusammenzukommen, birgt einfach ein zu hohes Risiko – und das Virus kennt keinen Unterschied zwischen privatem oder beruflichem Radius“, erläuterte Kilian. „Daher gilt folgende goldene Regel: Ob im beruflichen oder privaten Umfeld, in geschlossenen Räumen oder an der freien Luft - wichtiger als der Anlass oder der Ort ist das Verhalten, das jeder an den Tag legt. Kontaktvermeidung, auf Abstand achten und das Tragen von Schutzmasken sind jetzt die Gebote der Vernunft. Achtsames und vorsichtiges Verhalten bleiben das wirksamste Mittel im Kampf gegen Corona“, schätzt Kilian den Ist-Zustand ein.