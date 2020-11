Volkswagen bemüht sich intensiv, eine jahrzehntealte chemische Altlast auf dem Gelände des Stammwerkes in den Griff zu bekommen. Dazu soll jetzt eine zweite Grundwasserreinigungsanlage in Betrieb genommen werden.

Mit den chlorierten Kohlenwasserstoffen wurde Arbeitskleidung gereinigt

In einer chemischen Reinigung auf dem Werksgelände wurden zwischen 1950 bis zu ihrer Stilllegung im Jahr 1990 Betriebsstoffe verwendet, deren Umweltwirkungen damals nicht abschließend bekannt waren: Leichtflüchtige Chlorierte Kohlenwasserstoffe, kurz LCKW. Mithilfe dieser Hilfsstoffe wurde in der Reinigung das Öl von der Kleidung gewaschen – was damals zugelassen und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft zum Einsatz in chemischen Reinigungen kam, wie Volkswgen erläutert. Heute werden diese Stoffe nicht mehr in Reinigungsprozessen eingesetzt.

Der Schadstoff befindet sich in einer Tiefe von 40 Metern

Durch damals aufgetretene Lecks in Leitungen der chemischen Reinigung ist eine LCKW-Verunreinigung im Boden und Grundwasser des Werks entstanden, die seit vielen Jahren erkundet und saniert wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Schadstoff nicht oberflächennah und befindet sich in einer Tiefe von bis zu 40 Metern unter Geländeoberkante, einer Tiefe, aus der das Grundwasser nicht genutzt wird. Von dort aus gelangt er nicht ohne Weiteres an die Oberfläche. Das heißt: Es sei nach aktuellem Kenntnisstand unwahrscheinlich, mit dem betroffenen Wasser in Kontakt zu kommen, teilt das Unternehmen mit.

Die Behörden sind mit im Boot

Seit dem Jahr 2000 wird in der Nähe des Entstehungsorts im Süden des Werksgeländes eine Grundwasserreinigungsanlage betrieben, mit der eine Ausbreitung des verunreinigten Wassers begrenzt wird. Zusätzlich wird in wenigen Tagen eine zweite Grundwasserreinigungsanlage in der geographischen Mitte des Werks in Betrieb genommen, um eine weitere Sanierung des belasteten Grundwassers zu erreichen. Die zuständigen Behörden begleiten die Erkundung und Sanierung der Altlast von Beginn an. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie die weiteren Untersuchungs- und Monitoringprogramme erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

Die Schadstofffahne breitet sich schneller als erwartet aus

Gegen Ende 2019 wurde durch neue Messungen festgestellt, dass sich die betroffene Schadstofffahne im Grundwasser entgegen der bisherigen gemeinsamen Annahmen und Modellierungen von Volkswagen und Gutachtern in geringen Konzentrationen schneller als angenommen ausbreitet. Diese Annahmen wurden von den Behörden als plausibel erachtet. Erneute Messungen im April 2020 ergaben, dass es an der Westseite des Volkswagen-Werks zu einer Ausbreitung über die Werksgrenze hinaus bis zur Bundesautobahn A39 im Bereich der nördlichen Düpenwiesen gekommen ist.

Betroffene Grundstücksbesitzer wurden informiert

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse wurden durch die Behörden umgehende Sofortmaßnahmen an der Werksgrenze gefordert. Volkswagen plant im kommenden Jahr, auf der betroffenen Seite des Werksgeländes zwei zusätzliche Grundwasserreinigungsanlagen in Betrieb zu nehmen, um der weiteren Ausbreitung des Grundwasserschadens entgegenzuwirken. Die betroffenen Grundstückseigentümer an der Werksgrenze wurden bereits von Volkswagen über den Sachstand informiert und zum individuellen Dialog eingeladen. Im Herbst dieses Jahres plant Volkswagen auf dem den betroffenen Düpenwiesen ein umfangreiches Sondierungsprogramm. Dadurch soll erkundet werden, ob und wie weit sich die Schadstofffahne im Grundwasser über die Werksgrenzen hinweg ausgebreitet hat. Die Untersuchungen erfolgen in enger Abstimmung und unter Aufsicht der zuständigen Umweltbehörden.

Das sagt Volkswagen

„Als verantwortungsvoll wirtschaftendes Unternehmen hat Volkswagen den Umweltschutz fest in den Konzerngrundsätzen verankert. Der Volkswagen Konzern achtet auf die Umweltverträglichkeit der Produkte und Prozesse und verbessert sie. Jeden Tag. Gleichzeitig steht das Unternehmen auch für eine grundlegende Aufarbeitung von Produktionsaktivitäten der Vergangenheit.Im vergangenen Jahrhundert ist es durch in der Produktion eingesetzte Hilfs- und Betriebsstoffe mit damals nicht bekannten Umweltwirkungen zu verschiedenen Boden- und Grundwasserverunreinigungen auf dem Werksgelände gekommen. Diese Altlasten erkundet Volkswagen seit den 1990er Jahren. Sie werden systematisch erfasst, bewertet und durch Sanierungs-, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen unter Maßgabe des Umweltrechts für Abhilfe gesorgt – immer in Zusammenarbeit und unter Aufsicht der Umweltbehörden. Auf Grund dieser laufenden Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen wurden fortlaufend Erkenntnisse zur Grundwasserströmung sowie zum biochemischen Abbau- und Ausbreitungsverhalten von Schadstoffen gewonnen. Vor diesem Hintergrund wird eine Altlast derzeit neu bewertet.“

