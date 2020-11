IG Metall Wolfsburg: Ricarda Bier geht nach Brüssel

Ricarda Bier, unterlegene Kandidatin bei der Wahl zur Ersten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall, hat offenbar einen neuen Job gefunden. Bier firmiert jetzt auf ihrem LinkedIn-Profil als „Senior Policy Advisor“ bei der Dachgewerkschaft „IndustriAll Europe“ in Brüssel. Auf dessen Homepage taucht sie aber bislang noch nicht auf.

Am Gegenkandidaten gescheitert

Bier galt als Top-Favoritin für die Führung der größten deutschen Verwaltungsstelle der IG Metall. Überraschend unterlag sie dann deutlich dem Gegenkandidaten Flavio Benites. Bier hatte bis zu ihrer Tätigkeit in Wolfsburg eher selten praktische Erfahrungen gesammelt. Ihr Schwerpunkt lag in der akademischen Beschäftigung mit Gewerkschaftsarbeit. Weshalb sie letztlich in Wolfsburg scheiterte, wurde nie so recht klar. Die Probleme lagen wohl eher im zwischenmenschlichen Bereich. Nun hat sie einen neuen Job gefunden, der sie ins Herz der Europäischen Union führt.

Ein mächtiger Lobbyverband der Gewerkschaften

IndustriALL ist eine globale Gewerkschaftsföderationen, die 2012 gegründet wurde. Die IndustriALL European Trade Union (auch: industriAll Europe) ist das europäische Pendant des Gewerkschaftsverbandes und Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes mit Sitz in Brüssel. IndustriALL Europe hat 177 Mitgliedsorganisationen.

„In Europa viel zu tun“

Zu den Hintergründen und den Aufgabengebieten schreibt die IG Metall auf ihrer Homepage: „Für Gewerkschaften gibt es in Europa viel zu tun. Denn immer öfter wird in Brüssel entschieden, wo es in der Wirtschaft langgeht. Für die Autoindustrie kommen die wichtigsten Vorgaben längst von dort. Die EU hat etwa festgelegt, wie viel Treibhausgas aus dem Auspuff deutscher Autos kommen darf. Gleichzeitig werden Unternehmen nicht nur internationaler, sondern auch vielfältiger. Oft finden sich in einer Branche Betriebe der Metall-, Chemie- und Textilindustrie. Auch hier ist die Autoindustrie ein Paradebeispiel. Mit dieser Entwicklung gehen die Gewerkschaften nun mit. Die europäischen Gewerkschaftsverbände der Metall-, Chemie-, Energie- und Textilindustrie haben sich vereinigt. Der neue Dachverband trägt den Namen „IndustriAll – European Trade Union “. Zuvor hatte sich der Europäische Metallgewerkschaftsbund aufgelöst. Er ging in der Organisation auf.“

