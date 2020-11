Eine vernünftigere Wahl kann ein Autofahrer kaum treffen. Der Touran von Volkswagen, exklusiv im Wolfsburger Stammwerk produziert, bietet zu einem vertretbaren Preis-Leistungs-Verhältnis viel Platz – vor allem für Familien. Trotzdem müssen sich die Wolfsburger daran gewöhnen, dass es den Van in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird.

Startmodell der Auto 5000

Das Auto hat einen hohen symbolischen Wert für das Stammwerk. Mit dem zu Jahrtausendbeginn gestarteten Projekt Auto 5000 wurde der Nachweis erbracht, dass auch im Hochlohnstandort Deutschland kostengünstig Autos gebaut werden können. Vom Start weg setzte der Touran, produziert von den Mannschaften der neu formierten Fertigung 2 im Werk, Maßstäbe und ist bis heute mit weitem Abstand Primus dieser Fahrzeugklasse. Das ändert aber nichts daran, dass die Vans stetig Kundschaft an das SUV-Segment verlieren.

Tayron statt Touran ab 2024

Zu Spitzenzeiten verkaufte VW fast 130.000 Einheiten des praktischen Gefährts. In den ersten neuen Monaten dieses Jahres waren es nur noch gut 44.000. Das ist allein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (rund 77.000) ein deutlicher Abfall. Der Zeitpunkt ist absehbar, an dem sich die Produktion nicht mehr lohnt. Zudem ist bereits jetzt klar, dass ab 2024 ein siebensitziger SUV der Tayron-Klasse in Wolfsburg gebaut werden soll. In der Fertigung 2 – wo dann neben dem Tiguan ein zweiter SUV gebaut wird, aber eben kein Touran mehr.