Gottschalk und der VW Touareg: „Ein Auto wie ich“

Sie hatten es zuletzt nicht leicht, die inzwischen sogar sprichwörtlichen „alten weißen Männer“, deren Gemütsverfassung ins Zornige gehen soll und die von vielen für nahezu alles Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht werden. So einer wird doch nicht für Volkswagen auf Werbetour gehen? Doch. Nur dass Thomas Gottschalk eben alles andere als zornig, verstimmt oder griesgrämig ist. Und das Geld braucht der vielleicht legendärste deutsche Entertainer im Gegensatz zu vielen jungen Influecern auch nicht.

Volkswagen hat den einstigen König der großen Samstagabend-Show mit einem Touareg eHybrid auf eine Tour durch den Harz geschickt. Klar, das ist Werbung. Aber nicht nur das. Denn Gottschalk zeigt sich im „PS-Interview“ auf der Medienseite von Volkswagen als humorvoll-ironischer Vertreter seiner Generation, dem der Schalk auch mit 70 Jahren noch fest im Nacken sitzt. Zudem ist der schlagfertige Lulatsch ein Kind der unbeschwerten automobilen Frühzeit der Bundesrepublik. Da gab es zwar mal einen Ölschock zwischendurch, aber so richtig an den Kragen ging es Autofahrer nicht. Der Star-Moderator beweist, dass man auch Produktwerbung mit allerlei zeitlosen Weisheiten garnieren kann. Hier eine kleine Auswahl. Und Achtung: Die kleinen Werbebotschaften müssen Sie schon selber entdecken.

Der Auto-Typ: „Ich bevorzuge geräumige Fahrzeuge, denn ich bin ein großer Shopper. Außerdem ist der Touareg ein Auto wie Ich: Er ist groß und sieht gut aus. Sehr bequem fahre ich mit ihm auch lange Strecken und hinterher tut mir das Kreuz nicht mal weh. Das nenn ich Komfort.“

Die Selbsteinschätzung: „Viele glauben, ich wäre immer mit einem Fahrer unterwegs. Das stimmt aber nicht. Ich lebe in dem Wahn, dass niemand besser Auto fährt als ich. Zwischendurch werde ich mal gefahren, aber nur, wenn es um eine Fernsehproduktion geht. Dann sitze ich meist hinten und quatsche den voll, der mich fährt. Insofern habe ich immer mehr Stress, wenn ich fremde Menschen im Auto habe, weil ich leidenschaftlich gern Psychoseminare gebe.“

Unarten: „Ich bin spezialisiert auf Erziehungs- und Eheberatung und erkläre denen dann ihre Familie. Für mich ist es anstrengend mit einem Menschen im Auto zu sitzen, weil ich es einfach nicht schaffe, den Mund zu halten. Das ist der wahre Grund, weshalb ich lieber alleine fahre.“

Die Schuldfrage: „Nicht nur bei Fernsehshows, sondern auch im Auto will ich immer Herr der Lage sein. Eigentlich bin ich kein Control-Freak, aber am Steuer vielleicht schon. Hat man selbst was verbockt, ist man auch selbst Schuld und nicht von der schnellen Reaktion eines anderen Menschen abhängig. Ich genieße es, Auto zu fahren. Es strengt mich auch nicht an. Von München nach Berlin bin ich wahnsinnig oft gefahren, allerdings besteht dann für mich leicht die Gefahr, schnell zu fahren. Ich bin zwar kein Nonstop-Raser und fühl mich bei Tempo 230 nicht wohl, aber auf einer leeren Autobahn gebe ich schon mal gern Gas.“

Die Fahrweise: „Zügig, aber generell fahre ich sehr defensiv. Ich würde zum Beispiel nie an Schulen vorbei rasen, Kinder in irgendeiner Form gefährden oder auf Fußgänger nicht achten.“

Beifahrer-Typ: „Wenn ich nicht am Steuer sitze, kümmere ich mich auch nicht um den Verkehr. Denn es macht mich als Fahrer wahnsinnig, wenn sich einer für mich den Kopf zerbricht. Wenn eine charmante Beifahrerin mich ermahnt – „Schaaatz es sind 50“, Schaatz, rechts vor links“ … Bei solchen Bemerkungen bin ich eher geneigt, wegzuhören. Wenn ich neben einem Fahrer sitze, gebe ich einfach auf, weil ich mir sage – mitgegangen, mitgehangen.“

Autonomes Fahren: „Das macht mich verrückt, ist nichts für mich. Das lass ich mal aus. Ich fahr lieber selbst.“

Vorlieben: „Ehrlicherweise stehe ich mein ganzes Leben lang auf irgendwelche Luxusschlitten, die nie zeitgemäß waren. Als 30-Jähriger habe ich mir schon in London uralte Bentleys gekauft, die oben top und unten durchgerostet waren. Ich musste mir dann immer eingestehen, dass es eigentlich Unsinn ist. Ich hatte zwar moderne Autos in der Garage mit Navigation und allem möglichen High-Tech und saß trotzdem immer wieder in einem Oldtimer, der stehen geblieben ist und war danach immer hin- und hergerissen zwischen meiner Begeisterung für alte Autos und Top-Technik mit Funktionalität.“

Der eigene Fuhrpark: „Ein Touareg, ein Bentley Mulsanne und ich habe von meiner Freundin einen Beetle-Käfer geerbt, den ich wahnsinnig gern fahre.“

Kaufkriterien: „Ich habe mir mal einen Rolls Royce gekauft, nur weil bei der Probefahrt „I´ll follow the sun“ von den Beatles im Radio gelaufen ist. Ich dachte, dies wäre ein Hinweis, dass dieses Auto zu mir gehört. Autofahren ist bei mir total emotional. Ich kann in einer alten Ente ein größeres Glücksgefühl als in einer brandneuen Limousine entwickeln. Ich bin oft von Menschen gefragt worden, wie viel PS hat denn dein Auto? Dann habe ich immer geantwortet: Keine Ahnung. Ich bin überhaupt kein Motorfreak: Wenn die Kühlerhaube aufgeht, bin ich raus aus dem Spiel. Ich erfreue mich am Geruch von irgendeinem Leder oder Holz oder dass meine beigen Ledersitze im Touareg toll zur weißen Farbe passen. Aber was die technischen Finessen angeht, bin ich ahnungslos. Es hat mich nie interessiert.“

Assistenzsysteme: „Ich finde das Head-up-Display im Touareg perfekt. Da hat man keine Ausrede mehr, zu schnell zu fahren und hält sich an die Geschwindigkeit. Alles was in Richtung Sicherheit geht, finde ich gut. Wenn mich ein High-Tech-System zu sehr pädagogisch an die Hand nimmt, kommt mein Freiheitsdrang heraus. Dann schalte ich sie aus.“

Die Vorzüge der Provinz: „Ich fahre gern durch die Schweiz, mache eine Tour an den Comer See, erfreue mich an schönen Landschaften oder cruise, so wie hier im Harz, durch die deutsche Provinz. Rund 80 Prozent der Menschen, die mich aus dem TV kennen, leben auf dem Land. Ich war immer jemand, der die Nähe zur Normalität gesucht hat.“

Nervige Typen: „Ich habe ein erklärtes Feindbild: Das sind diese Hipster, diese dünnen Männlein, die rücksichtslos auf Miet-Rollern durch die Städte sausen. Gern auch zu zweit auf einem Roller und noch mit Kopfhörern.“

Statussymbole: „Gott sei Dank habe ich keine Statussymbole mehr nötig. Wenn ich aus dem Auto aussteige, interessieren sich die Menschen mehr für mich, als für das Fahrzeug. Es gibt ja viele Männer, die sind hilflos, wenn sie einen Meter von ihrer Limousine entfernt sind. Andere brauchen einen roten Ferrari – bei mir reicht ein roter Anzug.“

Das schönste Auto-Erlebnis: „Ich war keiner von diesen Auto-Knutschern. Mit 21 Jahren habe ich mir mein erstes Auto erarbeitet. Ein orangefarbener Jeanskäfer. Selbst gekauft. Die erste Freundin und das erste Auto vergisst man nie.“