Wie verhext: Wolfsburger VW-Modellen lassen die Käufer kalt

Wolfsburg. Die Situation im Wolfsburger VW-Stammwerk ist schon beinahe tragisch zu nennen. Am Mittellandkanal, wo alle Klassiker von Käfer über Bulli und Golf entwickelt und gebaut wurden, fehlen derzeit Modelle, die die Herzen der Käuferinnen und Käufer trotz Corona, Dauereinschränkungen und wirtschaftlicher Ungewissheit höher schlagen lassen. Die werden woanders gebaut – vorzugsweise im europäischen Ausland.

Golf-Absatz hat sich im November in Deutschland fast halbiert

Die Zahlen sprechen für sich. Der Golf-Absatz in Deutschland hat sich im November nahezu halbiert. Die Verkäufe des Kompaktklassikers gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47,6 Prozent zurück. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg wurden exakt 10.515 Golf-Modelle verkauft.

Tiguan und Touran schwächeln gleichfalls

Auch bei den beiden anderen Wolfsburger Modellen sieht es nicht besser aus. Der bei den Geländewagen gelistete Tiguan verliert bei 5.200 verkauften Einheiten 40,1 Prozent zum November 2019. Beim Van Touran sind die Verluste moderater: 2.683 Einheiten wurden verkauft. Das ist aber immer noch ein Minus von 7,3 Prozent. Was nützt es da den Klassikern vom Mittellandkanal, dass sie jeweils mit Abstand ihre Fahrzeugklassen dominieren?

T-Roc, Passat und Up legen zu

Dass es auch anders geht, belegt mustergültig der Erfolg des T-Roc. In der weiterhin boomenden Klasse der SUV bescherten dem seit 2017 im portugiesischen Werk Palmela gebauten VW T-Roc 5.703 in November verkaufte Einheiten ein Absatzplus von 28,9 Prozent. Auch der Passat und der Up verzeichneten Zuwächse.

In Wolfsburg wird kurzfristig über Kurzarbeit nachgedacht

Doch davon hat Wolfsburg nichts. Hätte man den T-Roc auch im Stammwerk bauen können? Man hätte. Aber die Rendite im Hochlohnland Deutschland, so ist immer wieder zu hören, hätte die Sache unwirtschaftlich gemacht. Der Auslastung der Fabrik hätte der Bau des trendigen Hocheinsteigers aber mit Sicherheit gut getan. So dümpelt das stolze Stammwerk einer unsicheren Zukunft entgegen. Erst in drei Jahren soll der siebensitzige Tiguan als neues Modell hinzukommen. Und danach dann wohl ein E-Modell. Drei Jahre sind eine lange Zeit. Wenn der Absatz von Golf, Tiguan und Touran im neuen Jahr nicht anzieht, dann ist guter Rat teuer. Kurzfristig mag die von Volkswagen erwogene erneute Kurzarbeit helfen. Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung.