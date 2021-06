Teilemangel VW-Werk Wolfsburg Wegen Teilemangel – nur Golf-Frühschicht bei VW in Wolfsburg

Nur die Frühschicht in der Golf-Produktion wird im Stammwerke gefahren.

Wolfsburg. Bis Ende Juni wird im VW-Werk in Wolfsburg nur in der Golf-Frühschicht gearbeitet. Die unkontrollierbaren Störungen der Lieferbeziehungen halten an.