Der Volle-Pulle-Tag bei VW – das steckt dahinter

Wolfsburg. Es fehlt an Halbleitern, aber auch an Hintergrund-Informationen, kritisieren die Metaller bei VW. In einem anderen Punkt waren sie erfolgreich.

Am Donnerstag laufen alle Linien bei VW in Wolfsburg (im Bild: die Tarracofertigung). Das Unternehmen hatte zunächst offenbar andere Pläne.

Der Volle-Pulle-Tag bei Volkswagen wirft seine Schatten voraus. Am Donnerstag wird im Stammwerk produziert, was die Halbleiterversorgung hergibt. Alle Linien und alle Schichten laufen. Das heißt: Am Ende der Dreischicht-Rallye könnten 3500 produzierte Volkswagen stehen. Das wäre ein Rekord für die trostlosen Zeiten seit dem Ende der Werksferien. Geplant war vom Unternehmen ursprünglich eine weitere Klecker-Produktion, doch dagegen machte der Betriebsrat mobil.

Kompakt-Fahrweise statt Klecker-Produktion

Geplant waren eigentlich drei Frühschichten statt der jetzigen Kompakt-Fahrweise. Der Betriebsrat sorgte dafür, dass auch lukrative Nachtschichten gefahren werden. So sorgt die Arbeitnehmervertretung auch für eine kleine Stimmungsaufhellung im insgesamt trüben Herbst bei VW. Mit einem Extrablatt hat sich die Vertrauenskörperleitung der IG Metall im Werk an die Belegschaft gewandt und die aktuelle Lage eingeordnet. Die sieht nach wie vor nicht gut aus. „Die durch die Coronapandemie ausgelöste Krise bereitet uns als Vertrauenskörperleitung große Sorgen. Die Kolleginnen und Kollegen befinden sich immer wieder für Tage oder Wochen in Kurzarbeit. Auch wenn sie eine finanzielle Aufstockung von Volkswagen erhalten, haben sie seit Monaten finanzielle Einbußen. Sicherlich ist das alles kein Vergleich zu den Menschen, die keine Aufstockung bekommen. Für Alleinverdienende die eine Familie ernähren und den Abtrag für ein Haus oder eine hohe Miete zahlen müssen, ist das trotz allem eine sehr schwierige Situation. Die Sorgen vor noch weiteren finanziellen Einbußen sind vorhanden und belasten“, heißt es darin.

Metaller befürchten anhaltende Versorgungsengpässe

Zu den realen Problemen kommt laut VKL auch ein erhebliches Informationsdefizit hinzu. Das sei fatal, denn die Situation werde sich so schnell nicht zum Besseren ändern, weshalb eine perspektivische Einordnung dringen vonnöten sei. „Der Halbleitermangel, der für große Probleme nicht nur in der Automobilbranche sorgt, wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Deshalb machen wir uns große Sorgen um unsere Arbeitsplätze. Es ist wichtig, den Kolleginnen und Kollegen die Situation zu erklären. Das sollte eine elementare Aufgabe der Führungskräfte sein. Doch leider gibt es hierbei große Defizite. Den Frust bekommen unsere Vertrauensleute, wir als Vertrauenskörperleitung und der Betriebsrat zu spüren. Führungskräfte müssen den Kolleginnen und Kollegen genau erklären, warum wir Kurzarbeit haben und warum wir dann wieder Tage im Früh, Spät –und Nachtschichtbetrieb arbeiten. Für die VKL steht fest: Die Führungskräfte müssen deutlich mehr das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort suchen. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir einfach nicht ausreichend informiert und mitgenommen“, heißt es in der Information.

„Die Verunsicherung und Unzufriedenheit sind spürbar“

Die Metaller beklagen, dass diesbezüglich zu wenig geschehe. „Sture Aushänge und Bekanntmachungen reichen nicht aus. Es muss zu einer besseren Kommunikation kommen, bei der viel mehr auf die aktuellen Umstände und die Lage eingegangen wird. Wir haben in Wolfsburg vor einigen Jahren noch über 800.000 Fahrzeuge gebaut. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Auch dieses ist eine besorgniserregende Tatsache die für Unruhe bei unseren Kolleginnen und Kollegen sorgt. Seine Effizienzprogramme treibt der Vorstand weiter. Auch dieses ist in den Bereichen keine einfache Situation. Die Verunsicherung und die Unzufriedenheit sind spürbar. Zumeist gehen die Effizienzprogramme zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen vor Ort und stellen sehr häufig eine Arbeitsverdichtung dar. Des Weiteren haben wir tausende Kolleginnen und Kollegen die sich seit Monaten in mobiler Arbeit befinden. Auch wenn es nach außen toll klingt, bei VW dürfen alle von zu Hause aus arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen möchten auch wieder im Büro ihrer Arbeit nachkommen. Der normale kurze Austausch, den jeder von uns kennt, fehlt momentan. Vieles wird jedoch gerade in diesem kurzen Gespräch geklärt und vereinfacht das normale Arbeiten sehr“, heißt es in dem Kommentar zum Stand der Dinge.

