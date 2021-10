VW-Betriebsrat schießt scharf gegen Frank Patta

Die IG Metall in Wolfsburg und der VW-Betriebsrat haben nun erstmals offiziell auf die Ankündigung von Frank Patta reagiert, mit einer eigenen Liste bei der Betriebsratswahl im nächsten Frühjahr anzutreten. Beide Organisationen schließen eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen hochrangigen Metaller- und Betriebsratsfunktionär kategorisch aus und werfen Patta auch persönliche Motive für seinen Entschluss vor. Patta hatte zuletzt in einem Interview mit den Wolfsburger Nachrichten erläutert, warum er zwar in Opposition zum aktuellen Betriebsrat steht, sich aber dennoch als IG Metaller sieht.

„Pattas Ego-Trip wird keinen Erfolg haben“

Die Betriebsratsspitze Daniela Cavallo und Gerardo Scarpino, die auch als Spitzenkandidaten auf der Liste der IG Metall für die Betriebsratswahl 2022 kandidieren, kommentieren in einer gemeinsamen Verlautbarung von IG Metall Wolfsburg und Betriebsrat knapp: : „Wir schließen eine Zusammenarbeit mit Frank Patta und seiner Liste aus.“ Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, sagt ebenso unmissverständlich: „Frank Patta will die IG Metall spalten – aus durchsichtigen, rein persönlichen Motiven. Aber Frank Pattas Ego-Trip wird keinen Erfolg haben. Denn es gibt nur eine IG Metall in Wolfsburg. Und die steht geschlossen hinter der Betriebsratsspitze und dem geschäftsführenden Betriebsausschuss. Wir nehmen daher zur Kenntnis, dass er sich mit seiner Listengründung selbst von der IG Metall abgespalten hat. Dementsprechend wird die IG Metall Frank Patta auch in keinster Weise unterstützen.“

„Sein Vorgehen ist menschlich enttäuschend“

Jürgen Hildebrandt, Sprecher der IG Metall-Fraktion im VW-Betriebsrat Wolfsburg, erläutert die Motive von Patta aus Sicht des Betriebsrates und der Metaller-Fraktion: „Frank Pattas Vorgehen ist menschlich schwer enttäuschend. Noch im Sommer hat er gemeinsam mit der IG Metall Betriebsratskoordinator werden wollen, um damit wieder im Betriebsausschuss für unsere gemeinsamen Ziele im Sinne der Belegschaft zu arbeiten. Als er seine Pläne für diesen Weg dann zurückziehen musste, war die IG Metall-Fraktion plötzlich nicht mehr der richtige Ort für ihn. Das ist schon sehr durchschaubar. Für die Fraktion der Metallerinnen und Metaller bei Volkswagen steht jedenfalls fest: Frank Patta war ein Gewächs der IG Metall. Und jetzt fehlen ihm seine Wurzeln.“

Vorwurf: Er wollte Guido Mehlhop beerben

Zum vermuteten Hintergrund schreibt der Betriebsrat dies. Guido Mehlhop war im April zum Stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden. Damit war Mehlhops bisherige Funktion als Betriebsratskoordinator im Betreuungsbereich 1 (B1) vakant. Frank Patta, der Bereichsbetriebsrat im B1 ist, hatte seine Kandidatur als Nachfolger für Guido Mehlhop bekanntgegeben. Bei erfolgreicher Wahl wäre Patta somit wieder in den geschäftsführenden Betriebsausschuss eingezogen, in dem die Betriebsratskoordinatoren arbeiten und in dem auch er einst als Generalsekretär des Euro- und Weltkonzernbetriebsrates war. Aber mit Guido Mehlhops Rückkehr aus gesundheitlichen Gründen auf seine frühere Koordinatorenfunktion zog Frank Patta seine Pläne für eine Kandidatur als Koordinator zurück. Guido Mehlhop erhielt bei den Nominierungen zum Listenvorschlag der IG Metall für die Betriebsratswahl in geheimer Wahl mehr als 97 Prozent Zustimmung. Wenige Tage vor der Nominierung machte Patta dann seine Pläne für eine eigene Liste über die Presse öffentlich, sagte seine Teilnahme an den Nominierungen ab und entzog sich damit selbst dem demokratischen Prozess der IG Metall.

„Wir brauchen keine Spaltversuche“

Florian Hirsch, Vertrauenskörperleiter im Stammwerk, wird in der Mitteilung so zitiert: „Unsere Leute können über Franks Aktion einfach nur mit dem Kopf schütteln. Jahrelang hat er intern keine Kritik geäußert, sich vor kurzem sogar noch um eine Nachfolge als Koordinator beworben – und wo das nicht klappt, gründet er halt eine andere Liste und meint, damit auch noch der bessere Metaller zu sein. Das ist armselig. Wir brauchen in diesen Zeiten Geschlossenheit und keine Spaltversuche. Pandemie, Halbleiter-Mangel und Kurzarbeit belasten die Belegschaft schwer. Dabei müssen sich die Beschäftigten von Volkswagen darauf verlassen können, dass der Betriebsrat und die IG Metall für sie einstehen – mit vereinten Kräften.“

