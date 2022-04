IG Metall stellt alle Mitglieder des VW-Betriebsausschusses

So sieht der neue Betriebsausschuss bei Volkswagen in Wolfsburg aus: (von links) Jürgen Hildebrandt, Stefan Helmsing, Susanne Preuk, Gerardo Scarpino (vorne), Guido Mehlhop, Sebastiano Addamo (vorne), Andreas Heim, Daniela Cavallo, Ulf Günther, Mario Kurznack und Achim Thust.

Im Vorfeld hatte es so ausgesehen, als ob die Liste der IG Metall bei den Betriebsratswahlen bei Volkswagen in Wolfsburg ob der größeren Konkurrenz Abstriche machen müsste. Aber am Ende entfielen doch wieder starke 86 Prozent der Arbeitnehmerstimmen auf die Liste der Metaller. Nun hat sich der neue Betriebsrat im Stammwerk des Autobauers am Mittellandkanal konstituiert.

Nach der Wahl Mitte März ist die neue Belegschaftsvertretung am Mittwoch zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen und hat dabei wichtige Wahlen vorgenommen. Das Gremium besteht aus 73 Mitgliedern und ist wie üblich auf vier Jahre gewählt.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daniela Cavallo bleibt im VW-Betriebsrat an der Spitze

Wenig überraschend: Daniela Cavallo bleibt Betriebsratsvorsitzende und Gerardo Scarpino ihr Stellvertreter am größten Standort des VW-Konzerns. Dank der 86 Prozent der Stimmen konnte die IG Metall 66 der 73 Sitze im neuen Betriebsrat auf sich vereinen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Neben Vorsitz und Vize wählte der Betriebsrat aus seiner Mitte auch die neun weiteren Mitglieder des sogenannten Betriebsausschusses, der die laufenden Geschäfte führt. Auch bei diesen Positionen gibt es keine Veränderung zur Aufstellung vor der Wahl.

Im VW-Betriebsrat stehen noch weitere Wahlen an

Die neben Cavallo und Scarpino neun übrigen Betriebsausschussmitglieder, alle aus den Reihen der IG-Metall-Fraktion, sind Guido Mehlhop, Andreas Heim, Jürgen Hildebrandt, Achim Thust, Stefan Helmsing, Susanne Preuk, Sebastiano Addamo, Mario Kurznack und Ulf Günther.

In dem neu gewählten Betriebsrat stehen noch eine Reihe weiterer Wahlen an. So geht es in einem zweiten Schritt um die Zusammensetzungen der rund zwei Dutzend Ausschüsse, in denen die Expertinnen und Experten über Themen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zeitwirtschaft mitbestimmen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de