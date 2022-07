VW dreht auf: Im Werksurlaub 2023 wird der Golf gebaut

Die VW-Beschäftigten können sich den Termin für die Werksferien 2023 schon vormerken. Allerdings wird in manchen Bereichen auch gearbeitet – so auf zwei Linien in der Golfproduktion..

Es ist ein Service, an den die VW-Beschäftigten sich in den Jahren gewöhnt haben. Zum Start des aktuellen Sommerurlaubs geben Unternehmen und Betriebsrat meistens schon den Werkrsferien-Termin des nächsten Jahres bekannt. Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Ziel. 2023 wird das Gros der Belegschaften sich in der Zeit vom 17. Juli bis zum 4. August erholen und entspannen können – also wieder inmitten der Sommerferien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (6. Juli bis 16. August).

Montagelinie 2 produziert im Werksurlaub 2023 den Golf

Der Beschluss beinhaltet besondere Regelungen für die Montagelinien 1 und 2. Guido Mehlhop, Betriebsratskoordinator und Mitglied der Arbeitszeitkommission, sagt: „Unsere Kolleginnen und Kollegen erwarten zurecht, dass sie mit einer guten Planbarkeit des nächsten Jahres in ihren diesjährigen Sommerurlaub gehen. Das ist uns wieder gelungen.“ Zu den Details erläutert Werkleiter Rainer Fessel: „Wir produzieren im Werkurlaub 2023 auf der Montagelinie 2 den Golf. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass die Kundennachfrage für unsere Wolfsburger Modelle hoch ist. Auf den anderen drei Linien bereiten wir uns auf die kommenden Anläufe in Form von mehreren kleineren und großen Umbauarbeiten vor. Auf der Montagelinie 1 findet eine der größten Veränderungen statt. Denn zum Herbst 2023 startet die Produktion unserer neuen Wolfsburger Fahrzeuge - der ID.3 und der neue Tiguan. Innerhalb von zehn Wochen eine komplette Montagelinie zu demontieren und wieder neu aufzubauen, wird viel Teamleistung erfordern. Auf den anderen Linien werden weitere Umbauarbeiten stattfinden. Dazu gehört auch die Einrüstung des Tayron, der 2024 seinen Produktionsstart bei uns hat.“

Mehlhop: „Das sind gute Signale für den Standort“

Betriebsratskoordinator Guido Mehlhop erläutert in der Pressemitteilung des Betriebsrates weiter: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir ganz erheblich weniger Fahrzeuge produziert, als es uns am Standort eigentlich möglich ist. Das bekommen auch die Kundinnen und Kunden zu spüren, die länger auf ihr Auto warten müssen. Dass wir im nächsten Sommerurlaub einige Tausend Golf produzieren und gleichzeitig den ID.3 einrüsten wollen, sind gute Signale für unseren Standort. Ich hoffe, dass die frühe Kommunikation an die Beschäftigten hilft, ihren Urlaub entsprechend zu planen.“ Für die Entnahme des dreiwöchigen Haupturlaubs wurde der Zeitraum von Montag, 17. Juli 2023, bis Freitag, 4. August 2023, festgelegt. Der genannte Zeitraum kann für Marken- und Konzernstellen auf einen Urlaubskorridor (Mitte Juni bis Mitte September) erweitert werden. Für Bereiche im 17-Schichten-Modell gilt der Urlaubszeitraum von Samstag, 15. Juli 2023, bis Sonntag, 6. August 2023.

Eventuell kommen Ferienarbeiter zum Einsatz

Wegen der aktuellen Programmplanung gibt es eine angepasste Fahrweise, die die Beschäftigten in Wolfsburg bei ihrer Urlaubsplanung berücksichtigen müssen. Fertigung 1, Montagelinie 2 (inklusive Karosseriebau, Lackiererei und angrenzende Bereiche): In der Zeit des Haupturlaubs ist die Fertigung in der Golf-Produktion an der ML 2 in einem 2-Schicht-Betrieb geplant. Der Zeitraum des Haupturlaubs wird daher auf einen Urlaubskorridor (Mitte Juni bis Mitte September) erweitert. Fertigung 2, Montagelinie 1 (inklusive anteilig Karosseriebau, Lackiererei Halle 15b und angrenzende Bereiche): Es gibt einen Umbauzeitraum von Montag, 19. Juni 2023, bis Freitag, 25. August 2023. Hintergrund: Hier wird die Vollfertigung des ID.3 eingerüstet, der dann erstmals komplett in Wolfsburg produziert wird. In diesem Zeitraum erfolgt der Einsatz der Beschäftigten temporär in anderen Bereichen, beispielsweise der Montagelinie 2. Der oben aufgeführte Zeitraum des Haupturlaubs wird deshalb auf einen Urlaubskorridor (Mitte Juni bis Mitte September) erweitert. Darüber hinaus besteht die Option, je nach aktueller Programmsituation, weitere Anpassungen der Fahrweise vorzunehmen und den oben angeführten Zeitraum des Haupturlaubes auf einen Urlaubskorridor zu erweitern. In diesem Zeitraum kann eine Fertigung mit reduzierten Stückzahlen gefahren werden. Der individuelle Einsatz der Beschäftigten wird vor dem Haupturlaub 2023 festgelegt. Bei Bedarf soll zusätzliches Personal zum Einsatz kommen, sprich: Ferienarbeiter/innen. Für die Montagelinien 3 und 4 gilt die dreiwöchige Haupturlaubszeit. Bereiche mit Lieferverpflichtungen In den Bereichen mit Lieferverpflichtungen (zum Beispiel Presswerk, Fahrzeugvorbereitung ) werden die Fahrweise und die personelle Besetzung in der Zeit des Urlaubs unter Berücksichtigung der Lieferverpflichtungen abgestimmt.

