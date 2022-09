Wolfsburg: VW-Betriebsratschef hört nach 10 Jahren auf

Die Arbeitnehmervertretung von Volkswagen verliert einen weiteren erfahrenen Betriebsratsvorsitzenden. Nach 32 Jahren in der Arbeitnehmervertretung am Standort Kassel, seit 2012 als Betriebsratsvorsitzender, wird Carsten Bätzold zum Ende des Jahres seine angesparten Zeitwerte entnehmen und anschließend in die Altersteilzeit wechseln. Das teilte der Betriebsrat in Kassel mit. Zuvor hatte es bereits Führungswechsel in Wolfsburg, Hannover und Braunschweig gegeben.

Bätzold ist 56 Jahre alt. Er stand knapp zehn Jahre an der Spitze der Arbeitnehmervertretung beim größten Arbeitgeber der Region Nordhessen. Das VW-Werk Kassel in Baunatal ist mit rund 17 000 Beschäftigten der zweitgrößte Standort von Volkswagen in Deutschland hinter dem Wolfsburger Stammwerk. Neben Getrieben, Abgasanlagen und Strukturteilen werden dort die Elektroantriebe des Konzerns gefertigt. „Es ist bis dahin noch viel zu tun“, teilte Bätzold in einer Mitteilung des Betriebsrates mit und spielt damit auf die anstehende Planungsrunde und noch abzuschließende Personalplanungen am Standort an. „Diese frühe und transparente Ankündigung des Ausscheidens ermöglicht allen Beteiligten daraus resultierende personelle Veränderungen in den Gremien zu beraten und eine qualifizierte Einarbeitung für einen guten Übergang zu gewährleisten. Nach dem Ausscheiden von Carsten Bätzold wird der Betriebsrat den Betriebsratsvorsitz neu wählen“, heißt es in der Mitteilung.

