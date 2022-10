Hollywood-Star schafft es nicht, seinen VW zu schrotten

Zur Premiere von „Das Bourne Ultimatum“ in Wolfsburg platzierte das Cinemaxx waren zwei Originalfahrzeuge aus dem Filmvor dem Kino: einen Touareg und ein ziemlich ramponiertes Polizeiauto.

Vor 15 Jahren sorgten zwei VW-Modelle in Hollywood für Aufsehen. Touareg und Golf lieferten heiße Stunt-Szenen für den Film „Bourne Ultimatum III“. Daran erinnert Volkswagen History mit einem Beitrag:

Das Stunt-Team ist von den Nehmerqualitäten beeindruckt

Volkswagen ist prominent im dritten und letzten Teil der Blockbuster-Trilogie „Das Bourne Ultimatum“ vertreten. Matt Damon sucht als Ex-Agent Jason Bourne nach seinem wahren Ich, wobei ihm die Volkswagen-Modelle Touareg und Golf GT Sport zur Seite stehen. Beide Volkswagen beeindrucken bei furiosen Stunt-Szenen und wilden Verfolgungsjagden. Das „Bourne“-Stunt-Team ist vom Volkswagen Touareg beeindruckt. „Dieser Wagen ist unzerstörbar. Wir haben drei Wochen lang Crash-Szenen gedreht und das Auto fuhr immer noch. Das ist eines der unglaublichsten Autos, die ich je gefahren habe“, staunte Graham Kelly, Leiter der Stunt-Crew. In der finalen Verfolgungsjagd durch New York begeistert der Touareg mit seiner Unzerstörbarkeit. Er demonstriert Stärke, wirbelt Polizeiwagen durch die Luft und will trotz intensiver Versuche, anders als im Drehbuch vorgesehen, nicht umkippen.

Werbung für den neuen Golf GT Sport

In den USA nutzt Volkswagen das „Bourne Ultimatum“ unterstützend bei der Markteinführung des mit einem Facelift überarbeiteten neuen Touareg. Für den deutschen Markt ist zur Einführung des neuen Golf GT Sport eine Kino-Kampagne geplant. Modelle aus dem Volkswagen-Konzern sind immer wieder in Filmproduktionen zu sehen. Der Urvater ist der Käfer, der als „Herbie“ aus den Studios von Walt Disney zu mehreren erfolgreichen Film-Einsätzen kam. Vor allem Porsche und Audi standen in weiteren Produktionen für Rasanz, Sportlichkeit und Eleganz.

