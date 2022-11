VW hält am Zeitplan für die Trinityfabrik fest

Volkswagen und die Stadt Wolfsburg halten am Zeitrahmen für die Planung und den Bau der Trinityfabrik in Warmenau fest. Das bekräftigten die beiden Partner am Montag im Vorfeld einer Bürgerinformation im Wolfsburger Congresspark. Weil der Bau von zwei Grundstücken endgültig gescheitert ist, wurden die Planungen angepasst. Insbesondere die Lackiererei wird nun in Nord/Südrichtung errichtet, wie VW-Manager Jan Spies erläuterte. Das sei aber kein Problem, da man diese Variante zuvor ohnehin erwogen habe. Sie sei hinsichtlich des Flächenverbrauchs und des Schallschutzes sogar die bessere Lösung. Der Automobilhersteller hatte die von den Landbesitzern aufgerufenen Verkaufspreise nicht bezahlen wollen. Spies betonte: „Wir bewegen uns dennoch genau im Zeitplan. Die Fertigstellung der Fabrik wird dadurch nicht beeinflusst.“

32 Gutachten müssen nun ganz oder teilweise angepasst werden

Baubeginn ist Oktober nächsten Jahres. Ende 2025 sollen die Hallen „wetterfest“ sein. Die Produktion könnte dann Mitte 2026 beginnen. Allerdings müssen nun die insgesamt 32 Gutachten ganz oder teilweise angepasst werden. Innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens würde der Entwurf- und Auslegungsbeschluss dann statt im März 2023 im Mai des nächsten Jahres gefasst. Baubeginn soll dennoch im Oktober sein. Ab 2026 werden die Produktionsanlagen eingebaut, so dass die Produktion der Elektrolimousine Trinity dann wie geplant Mitte 2026 beginnen könnte. Parallel wird auf dem Werksgelände der neue Campus Sandkamp der TE entstehen. Zusammen investiert VW damit rund drei Milliarden Euro am Konzernsitz. „Das ist eine der höchsten Investitionen eines deutschen Unternehmens in ein Standortprojekt in den vergangenen Jahren“, heißt es auf der Homepage von VW. Das neue Flaggschiff der Elektroflotte von Volkswagen soll beim autonomem Fahren, Digitalisierung und emissionsfreier Mobilität Maßstäbe setzen.

StopTrinity will mit Fahrrädern über die A39 fahren

Die einen wollen zeigen, dass industrielle Autoproduktion in Deutschland eine Zukunft hat. Die anderen wollen genau das verhindern. Das Verkehrswende-Bündnis „StopTrinity“ misst dem Acker- und Wiesengelände nordöstlich des kleinen Stadtteils Warmenau nämlich gleichfalls eine entscheidende Bedeutung bei. Mit einer Dauermahnwache protestieren die dort kampierenden Aktivisten gegen eine ihrer Meinung nach verfehlte Verkehrswende. Für sie ist die Trinity-Produktion Ausdruck einer „Antriebswende“, die weder dem Klima noch einer neu gedachten Mobilität diene. Mit einer Fahrraddemo von Braunschweig über die Autobahn 39 bis nach Warmenau wollen sie diese Forderung am 13. November spektakulär unterstreichen. Sie soll um 10 Uhr auf dem Kohlmarkt starten, über Scheppau führen und gegen 17.30 Uhr die Mahnwache auf dem Trinity-Baugelände erreichen.

Auf Gewalt antworten sie mit Beharrlichkeit

Die Teilnehmer bekräftigten, dass sie die A39 befahren wollen, ähnlich wie schon bei einer Demo im vergangenen April. Nach Informationen unserer Zeitung wollen die Behörden dies nicht genehmigen. Stattdessen soll die Demo eine Route parallel zur A39 befahren. Ein erstes Kooperationsgespräch zwischen Anmelder, der genehmigenden Behörde – das ist die der Stadt Wolfsburg – und der Polizeiinspektion Wolfsburg fand am Montagnachmittag statt. Ein juristisches Tauziehen ist zu erwarten, womöglich entscheidet am Ende ein Verwaltungsgericht. Dass die in Wolfsburg präsenten Aktivisten trotz ihres hinhaltenden und gewaltfreien Widerstandes durchaus durchsetzungsfähig sind, zeigten sie auch im Vorfeld der Veranstaltung im Congresspark. Als sie rüde und gewaltsam von einem Ordner daran gehindert wurden, ein Banner am Eingang aufzuhängen, machten sie einfach weiter.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de