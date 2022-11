Fahrrad-Demo von „Stop-Trinity“ auf A39? Das müssen Sie wissen

Wolfsburg. Eine Fahrrad-Demo gegen das Volkswagen-Werk Trinity in Wolfsburg-Warmenau ist am Sonntag auf der A39 geplant. Das müssen Sie zur Veranstaltung wissen.

Die Stadt Wolfsburg hat die Veranstaltung von „Stop Trinity“ verboten.

hat die Veranstaltung von verboten. Ursprünglich sollte Treffpunkt der Fahrraddemo auf dem Braunschweiger Kohlmarkt sein.

sein. Das Trinity-Werk in Wolfsburg-Warmenau soll einen Automatisierungsgrad von 20 bis 30 Prozent haben.

Zu einer Blockade der A39 könnte es am Sonntag, 13. November, durch eine Fahrrad-Demo kommen. Verkehrswende-Aktivisten und -Aktivistinnen haben geplant, mit dem Fahrrad über Teile der A39 von Braunschweig bis zum Baugelände für die Trinity-Fabrik des Volkswagen-Konzerns in Wolfsburg zu fahren. Darf die Veranstaltung stattfinden? Wo ist der Treffpunkt? Worum geht es den Aktivisten? Wir haben alle wichtigen Fragen gesammelt und beantwortet:

Wann und wo soll die Fahrraddemo von „Stop-Trinity“ stattfinden?

Die Fahrrad-Demo von „Stop Trinity“ auf der A39 war ursprünglich am Sonntag, 13. November, um 10 Uhr geplant. Bisher ist noch unklar, ob diese stattfinden kann. Treffpunkt sollte der Kohlmarkt in Braunschweig sein. Von dort soll es mit dem Fahrrad - und teilweise über die A39 - zum Baugelände bei Warmenau in Wolfsburg gehen. Geplant waren unter anderem Zwischenkundgebungen in Scheppau, Warmenau und Kästorf.

Auf ihrer eigenen Webseite schreiben die Aktivisten dazu, dass sie klar machen wollten, dass es um eine umfassende Verkehrswende gehe. Weiter heißt es, „… dazu gehört sowohl der sofortige Ausbaustopp der A39 als auch ein Ausstieg aus der Automobilproduktion statt einer reinen Antriebswende.“

Ist die Fahrrad-Demo auf der A39 von „Stop Trinity“ verboten?

Die Stadt Wolfsburg hat die Fahrrad-Demo auf der A39 verboten. Der Demo-Anmelder hat jedoch beim Verwaltungsgericht Braunschweig eine Klage eingereicht. Weiterhin müsse der Start der Demo von 10 Uhr auf 11 Uhr verlegt werden. Das Feiertagsgesetz verbiete Versammlungen in der Zeit von 7 bis 11 Uhr am Sonntag.

Die Aktivisten und Aktivistinnen von „Stop Trinity“ schreiben dazu: „Ist die Stadt Wolfsburg mehr als nur ein Fußabtreter von Volkswagen?“ Die Fahrraddemo sei schon vor einem Monat angemeldet worden, zu einem „Kooperationsgespräch“ sei es erst am Montag gekommen. „VW spielt ein wildes Marionettenspiel“, heißt es weiter.

Bereits im April haben sich Aktivisten bei einer Fahrrad-Demo auf der A39 in Braunschweig abgeseilt.

Was ist das Trinity-Werk in Wolfsburg?

Das Trinity-Werk ist eine neue geplante VW-Fabrik im Wolfsburger Stadtteil Warmenau. In der Gigafactory soll ab 2026 der VW-Trinity hergestellt werden: Ein vollelektrischer Volkswagen, der autonomes Fahren nach Level 4 beherrschen können soll. 2025 soll es im Trinity-Werk mit der Vorserienproduktion losgehen, Produktionsstart in vollem Umfang ist für 2026 vorgesehen.

Die neue Fabrik soll einen deutlich höhren Automatisierungsgrad haben als andere VW-Werke. VW peilt 20 bis 30 Prozent Automatisierung an. So soll die Fertigungszeit je Fahrzeug nur rund 10 Stunden betragen.

Was ist „Stop-Trinity“?

„Stop-Trinity“ ist eine Aktivistengruppe, die sich gegen das geplante VW-Werk in Wolfsburg-Warmenau einsetzt. Auf dem Baugelände haben die Verkehrswende-Aktivisten und -Aktivistinnen eine Dauermahnwache bezogen. Auf einem Acker haben sie Zelte, einen Wohn- und einen Bauwagen aufgestellt. Das niedersächsische Versammlungsgesetz schreibt vor, dass immer mindestens zwei Personen bei einer Versammlung, wie es auch die Dauer-Mahnwache ist, anwesend sein müssen. Die Aktivisten schlafen also auch in dem Camp.

So leben die „Stop Trinity“-Aktivisten in Warmenau

Im September mussten die Aktivisten von „Stop Trinity“ das Gelände zwischenzeitlich verlassen. Die Stadt Wolfsburg hatte die Mahnwache auf dem zukünftigen Baugelände verboten. Das Verwaltungsgericht Braunschweig gab der Entscheidung zunächst Recht. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg (OVG) kehrte diese Entscheidung dann jedoch um: „Stop Trinity“ konnte auf dem Gelände bei Warmenau wieder ihre Dauermahnwache beziehen.

Was wollen die Aktivisten von „Stop-Trinity?“

„Stop-Trinity“ ist gegen die neue Fabrik in Wolfsburg und möchte diese verhindern. Die Aktivisten gehen allerdings noch einen Schritt weiter: Auf der Webseite heißt es: „Keine neue Autofabrik! Nicht in Wolfsburg und auch nirgendwo anders!“ Ziel der Aktion sei ein sofortiger Planungsstopp für die Trinity-Fabrik.

E-Mobilität sei nur eine Scheinlösung und schaffe keine Arbeitsplätze. „Der Umstieg auf die Schiene ist notwendig und die Produktion von Zügen und Straßenbahnen schafft sogar Arbeitsplätze“, schreiben die Aktivisten von „Stop-Trinity“ weiter. Dabei seien die Fähigkeiten und das Wissen der Beschäftigten vor Ort für eine „echte Verkehrswende“ unverzichtbar.

