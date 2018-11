Das Wasserstraßen Neubauamt hat auch in Zukunft viel zu tun

Nur zehn Prozent des Güterverkehrs in Deutschland wird über den Wasserweg abgewickelt. Und dennoch sind die Wasserstraßen ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Geplant, gebaut, erhalten, erneuert und ausgebaut werden sie von den sieben Wasserstraßen Neubauämtern. Eines davon befindet sich ausgerechnet in Helmstedt, genauer an der Walbecker Straße. Mit dem Behördenleiter Harald Grote und seinem Stellvertreter Karl-Heinz Wiese haben wir...