Lehre. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht auf Freitag in Lehre aus dem Verkehr gezogen. Aus seinem Auto drang Alkoholgeruch.

Fahrer in Lehre mit 1,65 Promille gestoppt

Den Alkohol rochen die Polizeibeamten schon, als sie ins Auto schauten: Die Polizei Königslutter kontrollierte am Freitag, um 2.25 Uhr den Fahrer eines Ford Focus in Lehre. Der 51 Jahre alte Wolfsburger befuhr laut Mitteilung der Polizei zu diesem Zeitpunkt die Berliner Straße in Richtung Wolfsburg. Schon beim Öffnen der Fahrertür des Autos bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Außerdem lagen volle und geleerte Alkohol-Behältnisse neben dem Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab ein Ergebnis von 1,65 Promille.

Ihm wurde im Anschluss auf der Polizeidienststelle in Wolfsburg von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt weist in der Mitteilung darauf hin, dass sie weiterhin verstärkt Kontrollen von Fahrzeugführern hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum vornimmt. „Selbst geringe Mengen an Alkohol führen zu einer deutlichen Steigerung des Unfallrisikos. Daher appellieren wir: Wenn Sie mit dem Auto, mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad unterwegs sind: Kein Alkohol im Straßenverkehr!“, so Polizeisprecher Henrik von Wahl.