Brandschützer Danndorf wählen neuen Stellvertreter

Das machte Ortsbrandmeister Arne Lerch während der Jahressitzung deutlich, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Die Danndorfer Ortsfeuerwehr hat aktuell 410 Mitglieder, davon 38 in der Einsatzabteilung, 7 in der Altersgruppe und 13 in der Jugendfeuerwehr. In der Einsatzabteilung kamen 2140 Dienststunden zusammen, gut 250 Stunden für geleistete Einsätze.

Lerch bedankte sich bei Michael Kaussel, der für die Brandschutzerziehung zuständig ist, sowie bei den tatkräftigen Helfern. Jugendfeuerwehrwart Mario Schlüter berichtete von einem erfolgreichen und arbeitsreichen Jahr. Die Nachwuchskräfte hätten eine Menge Spaß bei den Diensten und engagierten sich vorbildlich.

Lerch sprach von einer erfolgreichen Teilnahme an den neuen Leistungsvergleichen auf Samtgemeindeebene. Am Start waren eine gemischte Gruppe aus Danndorf und Grafhorst und eine eigenständige aus Danndorf. Erstere belegte Platz eins, letztere Platz vier. Auf Kreisebene belegte die gemischte Gruppe Platz acht, die aus Danndorf Platz 18.

Turnusgemäß fanden die Wahlen zum Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters statt. Die Mitglieder entschieden sich für den amtierenden Ortsbrandmeister Arne Lerch. Er dankte der Versammlung für das Vertrauen. Sein Stellvertreter Michael Kaussel stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Er gab sein Amt an Matthias Liebhardt ab, teilt die Wehr mit. Zur Kassenwartin wurde Susanne Studnik gewählt, Kassenprüfer bleibt weiterhin Thomas Fricke. Auch Beförderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahresversammlung: Zum Feuerwehrmann wurde Patrick Böttcher befördert. Neuer Oberfeuerwehrmann ist Frank Schulz. Das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen erhielt Michael Andres für 25-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Danndorf.

10 Jahre in der Wehr: Steven Heuer, Dietholf Juntke, Andrè Scharf und Klaus Schubert ausgezeichnet.

25 Jahre: Joachim Adamczyk, Michael Andres, Manfred Böhm, Wolfgang Köhler, Hans Jürgen Laube, Frank Partsch und Wolfgang Wagner.

40 Jahre: Günter Biewald, Wolfgang Mannecke, Bernd Müller, Diethelm Müller, Uwe Pessel, Wolf Reiner Schlieker und Manfred Ullrich.

50 Jahre: Hermann Markworth, Willi Prokopp, Willibaldt Sonderhoff, Carl Georg Sternberg, Günther Ühlecke und Albert Winter

60 Jahre: Heino Scharenberg.