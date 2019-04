Online-Petition für das Helmstedter Revier ist eingerichtet

Helmstedt. Die Abstimmung im Internet soll dazu beitragen, den Druck auf die Bundesregierung bezüglich einer millionenschweren Förderung des Strukturwandels im alten Helmstedter Kohlerevier zu erhöhen. Die Online-Petition ist auf den Internetseiten der Stadt Helmstedt (www-stadt-helmstedt.de) einsehbar. „Dort haben wir neben dem Petitionsschreiben auch den Brief an Bundeskanzlerin Merkel eingestellt, den 60 Unterzeichner am 15. April auf den Weg gebracht haben“, sagte Bürgermeister Wittich Schobert am Donnerstag.

Auch die übrigen kreisangehörigen Kommunen und der Landkreis werden auf ihren Internetseiten auf die Online-Petition aufmerksam machen. „Ich bin sicher, dass wir auf eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung setzen können. Damit wollen wir deutlich machen, dass uns die Zukunft des Helmstedter Reviers am Herzen liegt und wir gemeinsam die Herausforderungen des Strukturwandels nutzen wollen, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu gestalten“, sagte Schobert in einer Pressemitteilung. Die Online-Petition erreicht man auch über diesen Link: http://www.openpetition.de/!nlynl.

Um 5 vor 12 haben Vertreter aus Politik, Gewerkschaften und Unternehmen am 15. April im Ratssaal der Stadt Helmstedt auf die Situation des Helmstedter Reviers aufmerksam gemacht (wir berichteten). Dabei haben sie in Rede- und Filmbeiträgen ihren Unmut gegenüber der Bundesregierung wegen einer drohenden Nichtbeachtung bei der Verteilung der Strukturwandel-Mittel zum Ausdruck gebracht und einen gemeinsamen Brief an die Bundeskanzlerin unterzeichnet. Mit einer Online-Petition, an der sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen sollen, soll laut Stadtverwaltung ein weiteres wichtiges Signal in Richtung Bundesregierung gesendet werden. „Wir dürfen in der Phase des Strukturwandels nicht mit den dauerhaften ökologischen und wirtschaftlichen Folgen des Ausstiegs aus der Kohle alleine gelassen werden“, erklärte Schobert. Er freue sich darüber, dass sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Schreiben an Finanzminister Olaf Scholz so deutlich für eine Unterstützung des Helmstedter Reviers ausgesprochen habe. „Dennoch dürfen wir jetzt nicht lockerlassen“, meinte Schobert.