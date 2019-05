Sechs weitere Stolpersteine für Euthanasieopfer in Schöningen

Die Stolpersteine an der Niedernstraße in Schöningen

Wie der Arbeitskreis „Stolpersteine“ mitteilt, wird der Künstler Gunter Demnig am Dienstag, 7. Mai, nach Schöningen kommen und sechs Stolpersteine für Euthanasie-Opfer verlegen. Unter Beisein von Schulklassen der Stadt werden die Stolpersteine vor dem zuletzt freiwillig gewählten Wohnort in den öffentlichen Gehweg verlegt.

Der Beginn ist um 11.30 Uhr für Willi Wiemert am Plan 1. Im Anschluss daran wird in der Beguinen Straße 7 ein Stein zur Erinnerung an Günther Heinrich um 11.50 Uhr verlegt. Der nächste Verlegungsort ist in der Schützenbahn 19 für Hugo Hähn um 12.10 Uhr. Ein Stolperstein wird im Anschluss für Anna Jörns, Am Wallgarten 17, um 12.30 Uhr verlegt.

In der „Fürstlichen Cammer Claus“, ein Gebäude, das vor der Errichtung des Clus-Gemeindehauses Helmstedter Straße 21 stand, jedoch 1963 abgerissen wurde, lebte Elise Voigt als Pröbnerin. Auch sie war Opfer der Euthanasie und wurde am 26. Juni 1941 in Bernburg ermordet. Der Stolperstein dort wird um 12.50 Uhr unter Beisein einer Schulklasse der Eichendorffschule verlegt. Die letzte Stolpersteinverlegung erfolgt in Esbeck, Kirchstraße 25, für Otto Knust um 13.15 Uhr. Zu dieser Verlegung sind der Ortsrat Esbeck und bei allen Verlegungen auch interessierte Bürger herzlich eingeladen.