Tobias Kühne und Jan Kienast leiten künftig Wehr Schöningen

Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen Tobias Kühne zum neuen Ortsbrandmeister. Jan Kienast wird sein Stellvertreter. Nach Ablauf der vorherigen Amtsperiode folgen sie Matthias Mothsche und Jürgen Thorwarth, die ihre Ämter laut Mitteilung zur Verfügung stellen.

Der Führungswechsel bringt turnusgemäß weitere Neuwahlen im Kommando der Ortsfeuerwehr mit sich. Zum neuen Sicherheitsbeauftragten wählte die Versammlung Sascha Christ. Tim Kunert wurde im Amt des Schriftführers bestätigt. Neuer Kassenwart wurde Heiko Friedberger. Als sein Stellvertreter wurde Dietrich Nowack gewählt. Das Amt des Kassenprüfers übernimmt Uwe Urban. Zum neuen Jugendfeuerwehrwart wurde Nils Bergmann ernannt und als sein Stellvertreter Marius Felgenträger. Über das vergangene Jahr berichtete Ortsbrandmeister Mothsche von 66 Mitgliedern der Einsatzabteilung, darunter 60 Männer und 6 Frauen. Die Kinderfeuerwehr zählt 20 Mitglieder. Zur Jugendabteilung gehören 26 Jugendliche.

Zum Einsatzgeschehen zog Zugführer Detlef Krügel Bilanz: „Im vergangenen Jahr wurde die Ortsfeuerwehr Schöningen zu 121 Einsätzen gerufen, davon zu 45 Brandeinsätzen, 71 Hilfeleistungen und fünf Brandsicherheitswachen.“

Auf ein erfolgreiches Kreisjugendzeltlager blickte der weitere Zugführer Stefan Fricke zurück. Mit mehr als 600 Teilnehmern zählte das einwöchige Zeltlager im Elmstadion zu den Höhepunkten des Jahres. „Das Zeltlager stärkte die Kameradschaft aller Helfern der gesamten Stadtfeuerwehr im besonderen Maße“, betonte Fricke.

Zum Abschluss der Versammlung ernannte Ortsbrandmeister Mothsche Samara Hinze zur Feuerwehrfrau-Anwärterin und Lennart Hohmann zum Feuerwehrmann-Anwärter. Nicole Nowack wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Hauptfeuerwehrfrau beziehungsweise -mann wurden Jennifer Schulz und Mirko Bruer. Stadtbrandmeister Michael Barth ernannte Max Schaper und Keven Kunert zu Oberlöschmeistern. Kirsten Fricke und Tobias Kühne wurden zu Hauptlöschmeistern befördert. Die Auszeichnung für zehnjährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Schönungen erhielten Patrick Hubig und Kirsten Fricke. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Ibo Hoffmann, Keven Kunert und Leslie Zigann geehrt. Eine Auszeichnung des Landes Niedersachsen für den Einsatz beim Moorbrand in Meppen 2018 erhielten Nils Bergmann, Ibo Hoffmann und Heinz Meyer. Das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Andree Christ und Dennis Meyer. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Thorsten Schimmeyer und Henry Nurenberg ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft erhielt Burkhard Schulze. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Jürgen Thorwarth erhielt vom Landesfeuerwehrverband das Ehrenzeichen für besondere Verdienste am Bande.