Weihnachten im Schuhkarton – Helmstedt ist Sammelstelle

Seit nunmehr 25 Jahren packen im deutschsprachigen Raum hilfsbereite Menschen jedes Jahr Päckchen für Kinder in schwierigen Lebenssituationen. Für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ lassen sich bundesweit immer wieder Teams von ehrenamtlichen Mitarbeitern motivieren, die Hilfe lokal zu organisieren. Zu ihnen gehört die Helmstedterin Rosemarie Winkler. Sie koordiniert die Sammlung schon seit vielen Jahren und macht erneut aktuell Werbung für die soeben angelaufene Aktion.

Bis 16. November können hilfsbereite Menschen Geschenke in möglichst dekorierten Standard-Schuhkartons oder auf im Internet bestellbaren Fertigboxen verpacken. Was dort hineinkommt, erläutert Rosemarie Winkler: „Ein Schuhkarton schenkt am meisten Freude, wenn er mit einer Mischung aus nützlichen und schönen Dingen sowie einem Wow-Geschenk gefüllt ist.“

Schulmaterial, Kleidung und Süßes

Das kann etwas zum Anziehen, Waschen oder Kuscheln sein. Auch Süßigkeiten (Bonbons, Schokoriegel) und Schulmaterial (Tuschkasten, Hefte, Stifte) eignen sich gut. Die Dinge sollen den bedürftigen Kindern vor allem Freude schenken. Was nicht hineingehört, sind gebrauchte Gegenstände/Kleidung, Zerbrechliches, Flüssigkeiten Literatur und Kriegsspielzeug.

Sinnvoll sind Angaben dazu, für wen die Geschenke gedacht sind. Vorgedruckte Etiketten sortieren nach Alter und Geschlecht, diese gibt es auf den Flyern in der Helmstedter Sammelstelle sowie in Kirchen, im Geschäft Stegemann, in der Turm-Apotheke und im Bürgerbüro Helmstedt.

Geschenke der Hoffnung

„Weihnachten im Schuhkarton ist Teil der internationalen Aktion ‘Operation Christmas Child’, durch die seit 1993 mehr als 153 Millionen Kinder in 150 Ländern ihr oft erstmals erstes Weihnachtsgeschenk erhielten“, schreibt der Verein „Geschenke der Hoffnung“, der die Hilfe in Deutschland bundesweit organisiert.

Aufgrund der geografischen Nähe werden die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum vorwiegend für Osteuropa verteilt. Zu den Empfänger-Ländern gehören Albanien, Bulgarien, Mazedonien, Rumänien, Ukraine, Weißrussland und die baltischen Länder. Allein aus dem Kreis Helmstedt gehen mehrere Hundert Päckchen auf die Reise.

Übergabe bei Weihnachtsfeiern

Kirchengemeinden vor Ort würden dafür entsprechend geschult und müssen ein Berichtswesen einhalten. Gemeinsam mit örtlichen Behörden wie Sozial- und Jugendämtern und anderen Einrichtungen wählen sie jedes Jahr neu die Kinder aus, die oft im Rahmen einer Weihnachtsfeier ihr Geschenk erhalten.

Als örtliche Annahmestelle für Helmstedt dient ab 9. November die St.-Thomas-Gemeinde, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 14, in Helmstedt. Geöffnet ist sie dafür in diesem Zeitraum Dienstag 11 - 12 Uhr, Donnerstag 17 - 18 Uhr, Samstag 11 - 12 Uhr. Auch das evangelisches Pfarramt in Süpplingen nimmt Spenden an.

Im Rathaus der Samtgemeinde Grasleben, Zimmer O. 11, Bahnhofstraße 4 in Grasleben, können die Gaben bis 10. November abgegeben werden. Von dort gehen sie zunächst weiter nach Helmstedt.

Auch einzelne Schulen und Kindergärten können sich mit beteiligen und dann die zusammengetragenen Geschenke an einer der Sammelstellen deponieren. Bei Rosemarie Winkler in der Helmstedter Thomas-Gemeinde laufen die Fäden zusammen.