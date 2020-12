Viele Spekulationen seien hinsichtlich der Pläne zu einem interkommunalen Gewerbegebiet bei Scheppau im Umlauf, steht für Helmstedts Landrat Gerhard Radeck fest. Bereits jetzt machten bestimmte Gruppen massiv mobil gegen das Gebiet, obwohl noch überhaupt nichts festgelegt sei.

Wir sprechen mit Radeck im Vorfeld der Kreistagssitzung am Mittwoch, bei der auch das Thema Gewerbegebiet auf der Tagesordnung stand. Entscheiden sollte die Politik über die finanziellen Mittel für eine Machbarkeitsstudie, die die vier beteiligten Kommunen in Auftrag geben wollen. Das wären jeweils 50.000 Euro für die Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie neben Helmstedt noch den Landkreis Wolfenbüttel. Der Kreisausschuss habe in nicht-öffentlicher Sitzung bereits seine Zustimmung gegeben.

Radeck: „Erster Schritt“

Potenzialgebiet für ein interkommunales Gewerbegebiet am Kreuz WOB-Königslutter. Foto: Jürgen Runo

Diese Machbarkeitsstudie sei überhaupt der erste Schritt für die Planungen, verdeutlichte Radeck. „Wir wollen damit für Transparenz sorgen, es gibt da keine Geheimnisse“, verwehrte er sich gegen den Vorwurf, für das Gebiet seien im Hintergrund bereits alle Pflöcke eingeschlagen worden. „Nein, bisher haben wir es nur als Potenzialfläche ausgewiesen und uns dabei am ,Korek’ des Regionalverbands Braunschweig orientiert“, führte der Landrat aus.

Das im Februar vom Regionalverband vorgelegte „Konzept regionalbedeutsamer Gewerbestandorte“ weist mögliche Gebiete aus, die im Großraum Braunschweig als weiterentwickelt werden könnten. Darunter auch die besagten 186 Hektar am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter. „Mit der Machbarkeitsstudie wollen wir sehen, was überhaupt realisierbar wäre. Dafür werden umfangreiche Untersuchungen gemacht“, verdeutlichte Radeck. Erste Ergebnisse daraus erwarte er für 2022.

„Keinerlei Vorentscheidung“

Landrat Gerhard Radeck. Foto: Privat / Archiv

Natürlich habe es im Zuge der Raumplanung im Vorfeld Gespräche mit den vier Hauptverwaltungsbeamten unter Beteiligung der Bürgermeister aus Königslutter und Cremlingen gegeben. „Wir erkennen die Fläche durchaus als Potenzial an, aber nochmal: Es ist keinerlei Vorentscheidung gefällt“, sagte Radeck. Er wünschte sich einen objektiveren Umgang mit all den dazugehörigen Fragen, beispielsweise zu den Schutzgebieten.

Keines davon würde sich mit der Potenzialfläche überschneiden, im Gegenteil, sie lägen in großem Abstand entfernt. Aber genau solche Belange sollen durch die Studie abgeklärt werden. „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Landkreis ausgewiesen, alleine heute stehen sieben weitere zur Abstimmung im Kreistag. Ich blende den Naturschutz nicht aus“, betonte der Landrat.

Der infrage gestellte Bedarf an Gewerbeflächen sei „unzweifelhaft“ vorhanden. Sowohl in Braunschweig als auch in Wolfsburg. Doch die hätten keine Flächen, die wiederum der Landkreis Helmstedt zu bieten hat. „Es wäre eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, denn mit den Einnahmen aus der Gewerbesteuer könnten wir den Landkreis weiterentwickeln.“

Straßen, Kindergärten, defizitäre Haushalte abbauen – alles müsse finanziert werden, doch die Einnahmen dazu wolle man verwehren. „Mir kommt es so vor, als ob die Umweltverbände grundsätzlich alles ablehnen, aber das ist nicht fair.“ Radeck jedenfalls werde das Gebiet nicht jetzt schon aufhalten, sondern will es ersteinmal auf den Prüfstand stellen lassen.