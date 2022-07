Das ist los am Wochenende im Landkreis Helmstedt

Helmstedt. Auch in der Ferienzeit finden an den Wochenenden zahlreiche Veranstaltungen statt. Wir nennen ihnen ein paar Freizeittipps.

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten gefühlt alle ausgefallenen Feiern, Feste und Veranstaltungen der vergangenen beiden Jahre nachgeholt wurden, scheint es seit Beginn der Sommerferien etwas ruhiger geworden zu sein. Doch auch jetzt in der Urlaubszeit gibt es Angebote, die einen Besuch lohnen. Für das kommende Wochenende haben wir Ihnen einige Tipps rausgesucht.

Radtour im Helmstedter Revier

Beginnen wir zunächst mit kommendem Freitag, 22. Juli: Die AG Industriekultur der Braunschweigischen Landschaft und der Heimatverein Schöningen und Umgebung veranstalten zusammen eine Info-Radtour zum Thema „Bergbau Helmstedter Revier“. Geführt wird sie von Heinrich Ahrens. Die Uhrzeit ist von 14 bis 18 Uhr. Etwa 30 Kilometer lang ist die geführte Rundtour um das Braunkohlerevier.

Thematisiert werden der Bergbau von 1820 und heute, die verschwundenen Dörfer, die Problematik der Rekultivierung einer Landschaft und die Auswirkungen des Endes des Bergbaues. Außerdem gibt es Interessantes zu den Häusern zu erfahren, die für die Arbeiter der herzoglichen Kohlegruben gebaut wurden.

Die Tour startet am Heimatmuseum in Schöningen, Schulstraße 1, und führt über Rad- und Feldwege - sowie wenig befahrene Nebenstrecken, durch rekultivierte Landschaften, vorbei an Industrie- und Windparkanlagen, über Ortschaften mit industriekultureller Geschichte. Die Teilnehmer können Einblick in die Sicherungsarbeiten am ehemaligen Tagebau Schöningen nehmen.

Die Strecke ist für geübte Radfahrer gut zu befahren. Für Verpflegung unterwegs muss jeder Teilnehmerselbst sorgen. Zum Abschluss ist ein gemeinsamer Besuch des Heimatmuseums Schöningen möglich. Gaststätten sind ab 18 Uhr geöffnet.

Anmeldung unter www.braunschweigischelandschaft.de. Weitere Termine für diese Info-Radtour sind am 19. August und 23. September, Änderungen sind vorbehalten.

Rund um den Tagebau dreht sich eine Rad-Rundfahrt (Archivfoto). Foto: Michael Strohmann

Grenzenlos-Rundfahrt zu den Grenzdenkmälern

Der Verein Grenzenlos – Wege zum Nachbarn veranstaltet am Samstag, 23. Juli, wieder seine öffentliche Rundfahrt Grenzenlos mit dem Grenzenlos-Bus an. Sie dauert dreieinhalb Stunden und startet um 14 Uhr am Zonengrenz-Museum in Helmstedt.

Teilnehmende besuchen zunächst das Zonengrenz-Museum, besichtigen das Grenzdenkmal Hötensleben sowie die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.grenzdenkmaeler.de. Dort sind auch die erforderlichen Anmeldungen möglich oder per E-Mail an info@grenzdenkmaeler.de sowie telefonisch unter (05351) 17-7777. Die nächste Rundfahrt ist am 3. Oktober geplant.

Lions-Party-Band tritt im Waldbad Helmstedt auf

Die Lions Party Band ist eine Band, die aus sechs bis acht Musikern besteht. Das Musikprogramm der Band führt quer durch die Musikgeschichte der vergangenen 50 Jahre. Dauerbrenner zum Beispiel von Creedence Clearwater Revival, Marius Müller-Westernhagen, Chuck Berry, Status Quo,Tom Petty oder den Eagles und vielen mehr – es ist alles dabei, was Gitarren hergeben.

Die Lions Party Band spielt wieder im Helmstedter Waldbad. Foto: Privat

„Handgemachte Musik, die einfach gute Laune macht. Eine Band die man einfach erleben muss und die für jedes Event auch das richtige Programm hat“, – so wirbt die Lions Party Band für ihr Konzert im Helmstedter Waldbad Birkerteich. Es findet statt am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr.

„Freut Euch auf einen beschwingten, rockigen und entspannten Abend mitten in der schönen Naturkulisse des herrlichen Freibads“, heißt es weiter in der Ankündigung. Außerdem gibt es noch eine Überraschung, denn: „Wir haben wieder ein paar musikalische Freunde und Freundinnen eingeladen.“

Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person. Tickets gibt es unter: https://www.issregional.de/produkt/lions-party-band-friends/ sowie an der Abendkasse. Es wird empfohlen, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen.

Führung in St. Walpurgis in Helmstedt

Wer es etwas ruhiger mag und etwas Abkühlung sucht, kann sich am Samstag, 23. Juli, die St. Walpurgis Kirche in Helmstedt ansehen, und zwar unter sachkundiger Führung. Der Zeitrahmen ist von 14 bis 16 Uhr angesetzt, Treffpunkt ist am Langen Steinweg vor der Kirche. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person.

Führungen gibt es am Samstag in der St.-Walpurgis-Kirche in Helmstedt (Archivbild). Foto: Norbert Rogoll

Sommergottesdienst des Pfarrverbands Aller in Velpke

Und zu ihrem ersten Sommergottesdienst in diesem Jahr laden die Kirchengemeinden des Pfarrverbands Aller am Sonntag, 24. Juli, ein. Er steht unter dem Motto „Gottes bunte Tierwelt“ und findet an der St. Andreas Kirche in Velpke, Marktplatz 18, statt. Beginn ist um 17 Uhr. Gestaltet wird der Gottesdienst von den Pfarrerinnen Sabine Kesting und Tanja Klettke. Im Anschluss gibt es Bowle und Knabbereien.

