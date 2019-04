Danndorf beendet Sieglosserie

Dem TSV Danndorf ist der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Nach vier Niederlagen in Serie setzte sich der Fußball-Kreisligist deutlich mit 5:0 gegen den TSV Grasleben durch. In Wolsdorf entschied ein Spieler die Partie quasi im Alleingang. Und die SV Lauingen Bornum kann den Sekt so langsam kalt stellen.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Nordkreis 1:3 (1:0). Tore:

Durch das 1:3 gegen den FC Nordkreis hat sich die SG Rottorf/Viktoria Königslutter wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Der Tabellenzweite hielt die aktiveren und spielbestimmenden Gäste zunächst vom eigenen Tor weg, erlaubte sich vor dem 1:1 aber einen klaren Fehler. „Das wird momentan bestraft“, sagte SG-Trainer Thomas Lippmann. Seine Elf war nach dem späten Rückstand nicht mehr in der Lage, die Partie zu drehen.

FSV Schöningen II – STV Holzland 0:4 (0:2). Tore:

0:4 – die FSV Schöningen II war gegen den Tabellendritten STV Holzland komplett chancenlos. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, bekannte FSV-Trainer Peter Strauß, „wir hätten zwar das 1:1 machen können, insgesamt war es aber ein gebrauchter Tag“.

TVB Schöningen – SV Lauingen Bornum 0:8 (0:2). Tore:

Durch den Kantersieg ist Lauingen Bornum der Aufstieg kaum noch zu nehmen, da der Vorsprung des Spitzenreiters auf die Lutteraner (die ein Spiel mehr haben) acht Punkte beträgt. SV-Coach Lars Körner-Konsierke warnt aber: „Das war noch lange nicht das Meisterstück, wir bleiben fokussiert.“ Nachdem der Favorit schwer in die Partie gefunden hatte und fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen war, drehten Daniel Junge, Bernd Mittendorf & Co. richtig auf.

TSV Danndorf – TSV Grasleben 5:0 (1:0). Tore:

Danndorfs Trainer Chris Kunau war erleichtert, „dass wir uns endlich mal wieder mit einem Sieg belohnt haben.“ Nach ausgeglichener erster Hälfte agierte der Tabellensechste in Spielabschnitt 2 deutlich stärker als die Gäste.

MTV Frellstedt – SpVg Süpplingen 1:3 (0:1). Tore:

Frellstedts Trainer Michael Veith hatte vor Christoph Osteroth gewarnt – es half nichts. Süpplingens Angreifer erzielte alle drei Tore, „da wir zweimal nur Begleitschutz gegeben und einmal den Ball vertändelt haben“, haderte der MTV-Coach.

Helmstedter SV – TuS Essenrode 1:6 (0:2). Tore:

Essenrodes Trainer Till Eickmeier sah einen „auch in der Höhe verdienten Sieg, auch wenn es nicht einfach war, auf dem Platz Fußball zu spielen“. Daniel Dürkops Kopfballtreffer nach einem Freistoß war der Dosenöffner für den TuS.

FC Vatan Spor Königslutter – FC Schunter II 5:0.