Herren 65 des HTV bleiben in der Oberliga

Sie haben es geschafft! In einem spannenden Saisonfinale setzten sich die Tennis-Herren 65 des Helmstedter TV mit 4:2 gegen den TC Rot-Weiß Rotenburg durch und sicherten sich damit den Klassenerhalt. Die Helmstedter dürfen damit auch in der Sommersaison 2020 in der Oberliga starten. Nach dem...