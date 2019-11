SV Lauingen Bornum: „Die Kracher aufgehoben“

„Wir haben uns die Kracher für das Jahresende aufgehoben“, sagt Lars Körner-Konsierke, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum, mit einem Schmunzeln. Denn in drei der letzten vier Spielen bekamen es seine Jungs mit einem Spitzenteam zu tun – und so wird es auch wieder am Sonntagsein....