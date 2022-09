Gefälschter Trinity-Flyer: VW stellt Strafantrag

Auch im Briefkasten der Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns steckte am Samstag ein fingiertes Flugblatt zur Trinity-Ansiedlung in Warmenau.

Volkswagen hat nach dem Auftauchen eines gefälschten Schreibens im Zusammenhang mit dem Bau der Trinity-Fabrik in Warmenau nun juristische Schritte eingeleitet. Dazu teilte das Unternehmen mit: „Die Volkswagen AG hat bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig Strafantrag gestellt.“ In dem Schreiben waren Entschädigungen in beträchtlicher Höhe für die Anwohner der neuen Fabrik angekündigt worden. Dabei handelte es sich um Falschmeldungen.

Von 750.000 Euro Entschädigung war in den gefälschten Schreiben die Rede

Im Wolfsburger Ortsteil Warmenau kursierten am vergangenen Wochenende Flyer zu einem angeblichen Trinity-Entschädigungsfonds von Volkswagen. Von insgesamt 750.000 Euro für Lärmgeschädigte ist dort die Rede. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume und Oberbürgermeister Dennis Weilmann werden zitiert. Doch den Fonds gibt es nicht, und die Zettel sind auch nicht von VW.„VW übernimmt Verantwortung“ ist in Fettdruck auf dem Handzettel zu lesen, den auch Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns am Samstagnachmittag in ihrem Briefkasten fand. Darunter steht die Ankündigung: „Die Volkswagenbank stellt nun einen Entschädigungsfonds für Einwohner*innen von Kästorf und Warmenau bereit.“ Zur Beseitigung „aufkommender Unannehmlichkeiten“ im Zusammenhang mit dem neuen Werk in Warmenau würden 750.000 Euro zur Verfügung gestellt. Und zwar für Lärmschutzfenster, psychologische Beratung etwa bei Schlafstörungen und im Fall eines Wertverfalls von Immobilien durch das Trinity-Werk. Allerdings nur wenn die Überschreitung einer bestimmten Lautstärke durch einen von der Volkswagen AG bestellten Gutachter ermittelt werde. Was seltsam klang, war es auch. Nun muss sich das Gericht mit dem Fall beschäftigen.

